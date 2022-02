Covid Italia, news di oggi: in calo ricoveri e terapie intensive. Vaccini, somministrate quasi 130 milioni di dosi, in arrivo prime 11.200 pillole Paxlovid

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 4 febbraio 2022. Nel bollettino di ieri 112.691 nuovi casi, con tasso di positività 12,3%, e altri 414 morti. Calano ricoveri e terapie intensive. Attesa per il nuovo monitoraggio Iss. In arrivo i primi 11.200 trattamenti di Paxlovid, la pillola di Pfizer. Secondo il coordinatore del Cts Franco Locatelli "ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole". Con nuovo decreto Covid durata del Green pass illimitata per chi ha la terza dose o per chi è guarito dopo la la conclusione del ciclo vaccinale primario. A scuola limitato ricorso alla Dad, anche alle elementari sono state introdotte distinzioni tra alunni vaccinati e non, e la quarantena in caso di contatto stretto è stata accorciata. Verso vaccino per bambini under 5 in primavera. Dal 10 febbraio riaprono le discoteche e stop alle mascherine all'aperto. Verso fine stato di emergenza il 31 marzo.

Nel mondo 388.066.090 contagi e 5.712.458 morti. L'Oms rileva che la situazione del Covid in Europa è in una sorta di "tregua" alla quale potrebbe seguire la fine della pandemia. Dopo la Danimarca, via le restrizioni in Svezia.

