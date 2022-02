Speranza firma l’ordinanza: un’altra Regione in zona arancione da lunedì prossimo A partire da lunedì prossimo, il 7 febbraio, ci sarà un’altra Regione che passerà in zona arancione. Il ministro Speranza ha appena firmato l’ordinanza.

A cura di Tommaso Coluzzi

I colori delle Regioni cambiano ancora. A partire da lunedì prossimo ci sarà un'altra Regione in zona arancione, mentre tutte le altre restano nella stessa fascia. La situazione si è stabilizzata e gli indicatori stanno cominciando a calare, come ha dimostrato il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità di questa mattina. Per questo motivo la situazione negli ospedali, che di fatto decide i colori delle Regioni, non è peggiorata particolarmente, a parte alcuni casi isolati. In alcuni territori, al contrario, la saturazione delle strutture sanitarie è migliorata. Il ministro della Salute ha appena firmato un'ordinanza, però, che fa cambiare il colore a una Regione.

I colori delle Regioni dalla prossima settimana

A partire da lunedì 7 febbraio le Marche passeranno in zona arancione, a causa dell'elevato numero di ricoveri in area medica e terapia intensiva. La Regione ha superato la soglia del 20% nelle rianimazioni e del 30% negli altri reparti. Così da lunedì la situazione sarà la seguente: Basilicata, Molise e Umbria in zona bianca; Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in zona gialla; Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e le Marche in zona arancione.

Le regole in zona gialla, arancione e rossa

Nonostante il cambio di colore, però, non ci saranno grandi stravolgimenti per quanto riguarda le restrizioni. Da settimane, ormai, tutto si basa sul modello del green pass base e del super green pass. Perciò per chi è vaccinato, o guarito, in zona arancione non cambia assolutamente nulla. Così come non cambia nulla nemmeno in zona rossa. In zona arancione, per chi non è vaccinato, scatta l'obbligo di non uscire dal proprio Comune di residenza se non per comprovate ragioni essenziali. Per il resto si può fare tutto ed è tutto aperto, ma serve la certificazione verde.