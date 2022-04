Covid, news di oggi in Italia. Quarta dose vaccino, Speranza: “Non sarà per tutti”, scoperta nel Regno Unito la nuova variante XE

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi lunedì 4 aprile 2022: ieri 53.588 casi e 118 morti per Coronavirus. In lieve calo intensive, ricoveri ordinari sopra 10mila. Con la fine dello stato d’emergenza il Viminale invita i prefetti a rimodulare i controlli anti Covid. Vaccino, il ministro Speranza: “Quarta dose non sarà per tutti”. Abrignani: "Dall'autunno vaccino unico per Covid e influenza"

Covid nel mondo. In Cina, oltre 13mila nuovi contagi nel Paese, Shanghai in lockdown. Scoperta nel Regno Unito la nuova variante XE, il ceppo è figlio di BA.1 e BA.2 1 e secondo le prime stime potrebbe essere più contagioso del 10% rispetto a Omicron 2. Giappone, esperti mettono in guardia da nuova ondata pandemica

