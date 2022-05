Covid, le news di oggi: in Italia aumentano i ricoveri, a Shanghai stop al lockdown dal primo giugno

Sono stati 7.537 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia ieri, in calo rispetto ai 14.826 contagi di domenica, e con tasso di positività in diminuzione. Sono i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 17.396.723. I decessi per Covid sono stati 62 nell'ultima giornata per un totale di 166.631 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 80.177 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 9,4%. I casi attuali sono 698.861, i guariti invece sono 16.531.231 (+20.971). Questa la situazione regione per regione.

Lombardia: +750 Veneto: +386 Campania: +824 Emilia Romagna: +826 Lazio: +1.233 Piemonte: +340 Toscana: +320 Sicilia: +563 Puglia: +518 Liguria: +118 Marche: +206 Friuli-Venezia Giulia: +60 Abruzzo: +192 Calabria: +437 Umbria: +154 P.A Bolzano: +49 Sardegna: +344 P.A Trento: +45 Basilicata: +119 Molise: +49 Valle d'Aosta: +4



Nel mondo 529.370.026 contagi e 6.289.004 morti.