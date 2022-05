Covid Italia, news di oggi: aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Scuola, Speranza: “Su mascherine rispettare la normativa vigente”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel nostro Paese 14.826 nuovi casi e 27 morti. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Il tasso di positività è al 10,43%. In calo gli attuali positivi 712.048 (ieri 721.575), così come i ricoverati 5.234 (ieri 5.348), mentre sono in leggera crescita le terapie intensive 260 (ieri 250). Ecco, di seguito, i dettaglio dei contagi Regione per Regione:

Lombardia: +1767

Veneto: +1.029

Campania: +1875

Emilia Romagna: +1228

Lazio: +1.965

Piemonte: +656

Toscana: +793

Sicilia: +1371

Puglia: +956

Liguria: +321

Marche: +365

Friuli-Venezia Giulia: +182

Abruzzo: +434

Calabria: +589

Umbria: +476

P.A Bolzano: +79

Sardegna: +437

P.A Trento: +83

Basilicata: +121

Molise: +89

Valle d'Aosta: +10

Il ministro Speranza sulle mascherine a scuola: "Rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa". Campagna di vaccinazione, finora somministrate 137.732.845. Il 90,07 % della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario.

Nel mondo 528.997.669 contagi e 6.287.786 morti. Gli esperti: "Stress da pandemia per 9 milioni di bambini e ragazzi". A Shanghai conto alla rovescia per la fine del lockdown in vigore dallo scorso 28 marzo: stop alle restrizioni dal 1 giugno.