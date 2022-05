Coronavirus, le news di oggi, Speranza: “Probabile estensione quarta dose, mascherina raccomandata nei luoghi a rischio”

Anthony Fauci, il noto immunologo italo-americano, ha promosso di nuovo l'Italia per i suoi preparativi contro una nuova possibile pandemia e per il livello di vaccinazione che ha superato il 90% della popolazione sopra i 12 anni (contro il 73,8% degli Stati Uniti). "Un lavoro fenomenale" ha detto parlando accanto al ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo un incontro all'ambasciata italiana a Washington. Fauci ha predicato prudenza dopo l'uscita dalla fase critica della pandemia di Covid-19, perché "non sappiamo per certo cosa succederà" e ha detto di ritenere probabile negli Stati Uniti la raccomandazione del secondo booster (o quarta dose) per tutti tra settembre e ottobre. Quanto alle subvarianti BA.4 E BA.5 della famiglia Omicron, diffuse in particolare in Sudafrica, l'immunologo ha detto di aver parlato proprio ieri con i colleghi di quel Paese, che hanno registrato un aumento dei casi ma non delle ospedalizzazioni.