Continua la campagna vaccinale covid in Italia dove si è superato quota 72mila vaccinati. Sono esattamente 72.397 le persone vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del commissario straordinario per l'emergenza. Arcuri: "Siamo Secondi in Ue". Ma resta molta differenza tra le regioni, In testa per numero di somministrazioni il Lazio, con 16.366 vaccinazioni (il 35,7% delle dosi disponibili). Subito dietro il Piemonte (9.478 – 23,2%), la Toscana (6.824 – 24,4%) e la Campania (6.671 – 19,7). Molto indietro la Lombardia (2.446 – 3%)

Intanto torna a salire il tasso di positività in Italia e anche i ricoveri covid sia nei normali reparti che in terapia intensiva, nell'ultimo bollettino del Ministero della salute registrati ulteriori 11.831 casi per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.141.201 contagiati. Si contano anche ulteriori 364 decessi per un bilancio totale che sale a 74.985 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti in Italia sono complessivamente 1.489.154 (+9.166). I casi attualmente positivi sono 577.062, di cui sono ospedalizzati 22.948, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 2.569. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore però son stai solo 67.174. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera resta il Veneto con 3.165 contagi. Ecco i dati relativi agli incrementi delle ultime 24 ore, Regione per Regione:

Lombardia: +1.402

Piemonte: +433

Campania: +392

Veneto: +3.165

Emilia Romagna: +2.035

Lazio: +1.275

Toscana: +498

Sicilia: +734

Liguria: +203

Puglia: +344

Marche: +285

Abruzzo: +23

Friuli Venezia Giulia: +379

Umbria: +50

P.A. Bolzano: +86

Sardegna: +189

P.A. Trento: +116

Calabria: +175

Valle d'Aosta: +7

Basilicata: +39

Molise: +21

Il governo intanto studia le nuove regole dopo le feste con l'ipotesi zone rosse nei fine settimana sull'intero territorio con chiusura di bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, oltre a vietare i movimenti non essenziali. L'Esecutivo starebbe riformulando i criteri legati per decretare le varie zone gialle, arancioni e rosse regionali. Ancora scontro tra governo ed enti locali sui meccanismi di riapertura delle scuole il 7 gennaio per la didattica a distanza i trasporti. Alcune fonti di governo spiegano addirittura che la riapertura potrebbe slittare al 18 gennaio.

Nel mondo 84.5 milioni di contagi da coronavirus e oltre 1,8 milioni di morti covid. Resta grave la situazione in Usa dove ormai si son superati i 350mila morti covid . Record di contagi anche in Europa con il Regno Unito il Paese più colpito in questo momento.