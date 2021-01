Un focolaio di coronavirus è scoppiato nel comune di Rocca d'Evandro in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito dall'indagine epidemiologica portata a termine dall'Asl si tratta di 76 casi tutti riconducibili allo stesso evento, un funerale dell'anziana del paese che come ultimo desiderio aveva espresso proprio quello di essere salutata da tutta la famiglia riunita. Un raduno di tutti i parenti per una veglia in casa che, svoltosi in modo assolutamente non conforme a quelle che sono le regole per limitare la diffusione del Covid-19, ha portato allo scoppio del focolaio. Da quanto si apprende molti dei casi individuati sono di pazienti asintomaitici, tra cui diversi bambini.

Emilia Delli Colli, sindaca di Rocca D'Evandro, ha emesso un'ordinanza per limitare gli spostamenti e proceduto alla chiusura di parchi, cimiteri e del mercato comunale. "Cari pazienti e abitanti tutti di Rocca D’Evandro, come vi avevo già anticipato giorni fa, sul territorio si è registrata una recrudescenza di casi da coronavirus. Un aumento in parte dovuto agli inevitabili contatti della vita quotidiana e lavorativa, in parte invece dovuta – permettetemi di dirlo – ad una leggerezza fin troppo ottimistica dei cittadini. Per impedire che la situazione degenerasse, mi sono attivato immediatamente, contattando il Sindaco, dottoressa Emilia Delli Colli, che – acquisite le dovute informazioni ed interfacciatasi con l’ASL locale – ha subito proceduto ad emanare una ordinanza, al fine di limitare attività e spostamenti nell’ambito del Comune”, si legge sulla pagina Facebook del dottor Alfonso Manica.