Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid. Il virus torna a Wuhan: tamponi per tutti gli abitanti, verso Green Pass obbligatorio per navi, treni e aerei

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 3 agosto. Nel bollettino di ieri 3.190 casi e 23 morti. Agenas: posti occupati in reparto al 4%, terapie intensive al 3%. Lo studio: "Suddividere l'Italia in zone ha evitato 25mila ricoveri a novembre". Festa a Pantelleria: 70 positivi e tre intubati. -3 giorni all'entrata in vigore del green pass, che verrà esteso ad aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Sindacati a Draghi: "Ok al certificato verde, ma non per licenziare". Continua la campagna di vaccinazione in Italia: somministrate finora 69.200.779 dosi e 36.335.678 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Vaccino ai ragazzi: ok del Comitato di bioetica, ma “no” all’obbligo. Oms: "Doppia dose di AstraZeneca meno efficace di mix vaccini".

Nel mondo oltre 198 milioni di casi Covid e 4.22 milioni di decessi. Vaccinato il 60% della popolazione europea. In Iran oltre 37mila casi in 24 ore: mai così tanti. Cina: il virus ritorna a Wuhan, tamponi per tutti gli abitanti. A Tokyo aumentano i nuovi casi legati alle Olimpiadi. Islanda, boom di contagi: sabato +158 nuovi casi (il 19 luglio erano zero). E la Germania si prepara a vaccinare con una terza dose gli anziani e le persone a rischio a partire da settembre, anche il Regno Unito su questa linea.

