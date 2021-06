Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Secondo i dati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute, sono stati registrati 389 nuovi casi in 24 ore, con tasso di positività allo 0,5%, e 28 decessi. Giù ricoveri ordinari (-20) e terapie intensive (-5). Ecco, di seguito, il dettaglio con i numeri regione per regione:

Lombardia: +46

Veneto: +20

Campania: +48

Emilia-Romagna: +64

Piemonte: +14

Lazio: +52

Puglia: +9

Toscana: +33

Sicilia: +84

Friuli-Venezia Giulia: +3

Marche: +3

Liguria: +0

Abruzzo: +1

P.A. Bolzano: +1

Calabria: +7

Sardegna: +1

Umbria: +0

P.A. Trento: +1

Basilicata: +0

Molise: +0

Valle d'Aosta: +0

Italia da ieri tutta in zona bianca dopo calo dei contagi e stop all'obbligo di mascherina all'aperto, anche se preoccupa la diffusione della variante Delta. Per Pierpaolo Sileri, proprio a causa della circolazione della mutazione individuata per la prima volta in India si potrebbe pensare ad una rimodulazione del Green pass. Prosegue la campagna di vaccinazione: sono 50.452.251 le dosi finora somministrate e 18.092.767 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 33,50% della popolazione over 12.

Nel mondo 181.388.210 contagi e 3.928.804 morti. Aumentano i casi collegati al focolaio scoppiato a Maiorca tra gli studenti in viaggio dopo la fine dell'anno scolastico: i positivi sono più di mille. La Germania sconsiglia i viaggi in Gran Bretagna a causa della variante Delta, la quale sta costringendo alcuni paesi a introdurre nuove restrizioni per fermare l'infezione, come Sudafrica e Australia.