Sono 117 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, mentre sono 7.371 i tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 7.472 tamponi antigenici): dei nuovi positivi, 37 hanno riportato sintomi, mentre gli altri sono asintomatici; questi i dati diramati nel bollettino odierno, quello di martedì 29 giugno, dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Il tasso di incidenza – il rapporto tra tamponi positivi sul numero totale di quelli analizzati – si attesta dunque all'1,58%, in diminuzione rispetto a ieri. Si registrano inoltre, purtroppo, anche 22 decessi: di questi, nessuno è avvenuto nelle ultime 48 ore, mentre i rimanenti si sono verificati in precedenza, tra novembre 2020 e maggio 2021, ma sono stati registrati soltanto ieri.

Covid Campania, il report sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della Campania, il calo dei contagi a cui si sta assistendo ha abbassato anche la pressione sul sistema sanitario regionale. Come comunicato nel bollettino odierno, i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21, vale a dire due in meno rispetto a ieri; i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, invece, sono 209, ovvero sette in meno di ieri. Ecco, di seguito, il report relativo all'occupazione dei posti letto negli ospedali campani, come riferito dal bollettino odierno dell'Unità di Crisi: