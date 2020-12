Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: il maltempo può far slittare le consegne delle 470mila dosi di vaccino in Italia

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di martedì 29 dicembre. Nelle ultime 24 ore 8.585 nuovi casi e 445 decessi. L’ondata di maltempo rischia di ritardare la consegna del carico di 470mila dosi di vaccino in Italia in programma per oggi, Liguria e Piemonte hanno annunciato già il rinvio di almeno un giorno. Scoperta una “variante italiana” che circola da agosto. Secondo il presidente della Società italiana di virologia, Arnaldo Caruso, questa mutazione “precede quella emersa in Regno Unito”. La Germania ha ammesso di aver concluso un accordo con Biontech per l’acquisto di 30 milioni di dosi del siero anti-Covid, rompendo l’accordo tra la Commissione Ue e i Paesi per un acquisto collettivo dei vaccini. Nel mondo i contagi sono arrivati a quota 80,8 milioni, mentre nuovi casi relativi alla nuova variante inglese si stanno registrando in vari Paesi europei ed anche in Sudafrica.