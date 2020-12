La Cina ripiomba nell'incubo Coronavirus un anno dopo la scoperta del primo caso collegato ad un marcato di Wuhan. L'allarme è scattato a Pechino, dove dieci aree facenti parte del distretto nordorientale di Shuny, che ha una popolazione di 877.000 abitanti, sono tornati oggi in lockdown in seguito alla scoperta di 7 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente. Si tratta del primo blocco delle attività dallo scorso giugno, quando era stato segnalato l'ultimo focolaio nella Capitale del Paese del dragone.

Già nei giorni scorsi l'amministrazione locale aveva inasprito le regole contro il Covid-19 con test di massa per oltre un milione di persone nei distretti a rischio per i timori che i viaggi in Cina nelle vacanze di fine anno potessero causare un picco di casi. I vari distretti di Pechino sono stati sollecitati ad entrare "in modalità di emergenza", isolando complessi residenziali e villaggi segnati dai contagi, tra cui quello di Shuny, dove sono stati segnalati quasi la metà dei 16 casi emersi in tutta la città dal 18 dicembre. Di certo, questi numeri non sono neanche lontanamente paragonabili a quelli della scorsa primavera/estate, ma tanto è bastato per far ripartire l'allarme.

"La prevenzione e il controllo delle infezioni da Covid della Capitale sono la nostra priorità per cui dobbiamo avviare la modalità di emergenza", ha detto un portavoce della città durante una conferenza stampa. Il governo di Pechino ha poi aggiunto che intende annullare raduni su larga scala come fiere ai templi ed eventi sportivi. Gli eventi di musica dal vivo sono stati cancellati, così come lo spettacolo di luci di Capodanno. Le scuole, dalle primarie alla prestigiosa Università Tsinghua, hanno vietato l'ingresso non necessario di estranei. I funzionari locali hanno anche esortato i cittadini a restare a casa durante le vacanze invernali, in particolare a non compiere viaggi da fuori regione.