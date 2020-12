Il bollettino di oggi martedì 29 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 843 su 11.607 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 573 nuovi contagi su 5.486. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.802.831 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: ci sono stati 49 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 42), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.958 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione ancora in miglioramento. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 157 unità, portando il totale a 3.634 (ieri erano 3.791). Diminuiscono anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 14 pazienti in meno rispetto a ieri (quando il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 4 ricoverati in più), per un totale di 498 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 393.995: sono 1.141 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Vaccinato il primo paziente italiano over 85

Si chiama Franco Brioschi, 88 anni, il primo italiano over 85 vaccinato contro il Covid-19. L'uomo, paziente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, ha ricevuto la prima di due dosi contro il virus nella giornata di ieri, lunedì 28 dicembre. Come comunicato dal Pat, insieme a lui, sono state vaccinate altre 50 persone: 12 ospiti della Rsa e 38 dipendenti. Secondo il supervisore scientifico della struttura Fabrizio Pregliasco, sarà oltre l'8o per cento del personale sanitario ad aderire alla campagna vaccinale.