Coronavirus, le news in diretta: da domani tutta Italia in zona bianca, giovedì scade lo stato di emergenza

Le ultime notizie in diretta sull'epidemia di coronavirus in Italia. Da domani tutto il Paese sarà in zona bianca con il passaggio dell'ultima Regione che rimaneva in area bianca, la Sardegna. Si apre poi una settimana importante nel percorso di riaperture del governo: giovedì infatti scadrà lo stato di emergenza e da quel momento, gradualmente, verrano eliminate tutte le restrizioni anti contagio con cui abbiamo convissuto in questi due anni di pandemia. I contagi, comunque, continuano a essere oltre quota 70 mila: ieri si sono registrati 73.357 nuovi casi e 118 vittime.

