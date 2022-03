Addio allo stato di emergenza Covid, cosa cambia dalla prossima settimana La prossima settimana sarà fondamentale per il percorso di ritorno alla normalità: giovedì 31 marzo, infatti, scadrà lo stato di emergenza e dal giorno successivo, venerdì 1° aprile, inizieranno gradualmente a venire meno tutte le misure anti contagio ancora in vigore.

A cura di Annalisa Girardi

Quella che inizierà domani sarà una settimana importantissima per il percorso allentamento delle restrizioni anti Covid con cui abbiamo convissuto negli ultimi due anni: giovedì 31 marzo, infatti, scadrà lo stato di emergenza proclamato da Giuseppe Conte nel gennaio 2020. E dal giorno successivo, da venerdì 1° aprile, inizieranno gradualmente a venire meno tutte le misure anti contagio ancora in vigore.

Intanto da lunedì tutto il Paese sarà in zona bianca, con il passaggio della Sardegna, l'ultima Regione ad essere ancora in area gialla. Si tratta dell'ultimo cambio di colore previsto perché con lo scadere dello stato di emergenza, dal 31 marzo, verrà meno anche il sistema delle Regioni a colori. Venerdì 1° aprile, quindi, non ci sarà alcuna ordinanza del ministro Speranza sui cambi di colore. Verrà immediatamente meno, inoltre, anche il Comitato tecnico scientifico e la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo.

Dal 1° aprile non servirà più il Super Green Pass sul lavoro per gli over 50, ma basterà il Green Pass base come per tutti gli altri lavoratori. Anche sui trasporti si passerà dall'obbligo di Certificazione Covid rafforzata a quella base. Nessun tipo di Green Pass invece, né base né rafforzato, servirà per le attività all'aperto. Non sarà più richiesto nemmeno per i negozi, gli uffici pubblici, in banca o alle poste.

Dal 1° aprile finiranno in isolamento soltanto i positivi al Covid, mentre i loro contatti stretti, indipendentemente dal fatto che siano vaccinati o meno, non dovranno andare in quarantena. Questo rivede nettamente anche tutte le regole per il comparto scuola: la didattica a distanza, da venerdì prossimo, riguarderà solo chi ha contratto il virus.

Per il vero e proprio ritorno alla normalità, però, bisognerà aspettare il 1° maggio, quando non solo non sarà più obbligatoria la mascherina anche nei luoghi chiusi, ma verrà anche eliminato il Green Pass praticamente ovunque. Dal 15 giugno, infine, verrà meno l'obbligo vaccinale nelle categorie per cui era stato introdotto, con l'eccezione dei sanitari, che dovranno continuare a vaccinarsi obbligatoriamente contro il Covid fino a fine 2022.