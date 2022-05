Covid Italia, news di oggi: calo dei ricoveri in area medica. Costa: “Verso estate senza restrizioni”

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, venerdì 27 maggio 2022. Nel bollettino di ieri 20.322 nuovi casi e 94 morti, tasso di positività al 10%. Scendono i ricoveri in area medica e terapia intensiva. Per sottosegretario Costa si va verso una estate senza restrizioni. Appello del Ministro Speranza ai fragili per la quarta dose di vaccino: "Dati in miglioramento ma facciano subito il booster".

Nel mondo 527.840.775 contagi e 6.284.533 vittime. Il Perù proroga ancora lo stato di emergenza, Shanghai verso stop al lockdown.

