Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute sono stati registrati 838 nuovi contagi a fronte di 224.493 tamponi processati: il tasso di positività è allo 0,4%. I decessi sono 40. Scendono le terapie intensive (-8) e i ricoveri ordinari (-128). Ecco, di seguito, la situazione regione per regione:

Lombardia: +115

Veneto: +38

Campania: +127

Emilia-Romagna: +65

Piemonte: +37

Lazio: +79

Puglia: +58

Toscana: +52

Sicilia: +111

Friuli-Venezia Giulia: +19

Marche: +5

Liguria: +8

Abruzzo: +20

P.A. Bolzano: +7

Calabria: +37

Sardegna: +19

Umbria: +14

P.A. Trento: +3

Basilicata: +21

Molise: +4

Valle d'Aosta: +0

Sa domani, lunedì 28 giugno, stop all'uso delle mascherine all'aperto, ma Brusaferro (Iss) avverte: "Se i contagi aumentano, torneranno". Paura variante Delta: in crescita i casi collegati alla mutazione individuata per la prima volta in India nei mesi scorsi. Via libera del CTS alla riapertura delle discoteche in zona bianca per i possessori di green pass, solo all'aperto e al 50% di capienza. Gli esperti consigliano: in vacanza dopo il richiamo vaccinale. Continua la campagna di vaccinazione: finora somministrate 49.474.512 dosi, mentre 17.572.404 hanno completato i ciclo vaccinale, pari al 32,54 % della popolazione over 12. Ma ci sono ancora 2 milioni e 700 mila italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino.

Nel mondo 180.784.684 casi e 3.917.131 decessi. Preoccupa la variante Delta: nel Regno Unito record di casi da febbraio, Sydney torna in lockdown per due settimane. Boom di infezioni in Russia.