Maxi focolaio Covid a Maiorca, una delle Isole Baleari più amate dai turisti di tutto il mondo. Sono circa 700, infatti, i giovani che sono risultati contagiati negli ultimi giorni e altri duemila, secondo quanto riporta il quotidiano locale El Pais, sono stati messi in quarantena preventiva una volta rientrati a Madrid. I ragazzi, provenienti da tutta la Spagna e in gran parte ancora non vaccinati, hanno festeggiato tra il 12 e il 20 giugno la fine dell'anno scolastico, un appuntamento questo che ogni anno si ripete sull'isola. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, gli studenti avevano preso parte a un concerto a Palma di Maiorca e a feste su barche e all'interno di diversi alberghi. Cosa sia successo è oggetto di analisi da parte degli esperti, mentre per far fronte alle possibili conseguenze del focolaio, e per evitarne altri, le autorità, che hanno anche aperto un'inchiesta, stanno cercando di capire se alberghi, locali pubblici, discoteche e bar frequentati dagli studenti abbiano rispettato le norme anti-Covid. Sui social network proliferano decine di video di giovani che bevono per strada, ballano in mezzo alla folla, senza mascherine.

Ogni anno circa 12mila studenti provenienti da diverse regioni spagnole scelgono l’isola delle Baleari come meta per festeggiare la fine degli studi. I viaggi sono organizzati da varie agenzie specializzate, come ‘Tu Fin de Curso o ‘Xcape’, molto conosciute tra gli studenti, che annualmente vendono pacchetti tutto compreso a meno di 400 euro. "Abbiamo identificato le origini del focolaio – ha spiegato in una nota il governo regionale delle Baleari, facendo riferimento a "un concerto di Reggaeton tenutosi nell’arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca il 15 giugno, mentre le altre sono feste organizzate su barche e in diversi hotel di una zona dell’isola". Il governo delle Isole Baleari sta indagando su nove hotel della zona di Arenal de Llucmajor e sul concerto che è stato sospeso dalla polizia perché in barba a tutte le misure di sicurezza anti Covid. L'evento ha avuto il permesso di svolgersi con una capienza di 200 persone in platea e mille sugli spalti, ma c'erano centinaia di giovani accalcati nella zona centrale, accanto al palco, ballando e cantando senza mascherine. Oltre a Madrid, il focolaio causato da questi viaggi, avvenuti entro il 20 giugno, ha colpito la Galizia, dove si contano 70 casi, i Paesi Baschi, con 126, la Comunità Valenciana, con 67, Murcia, con 20, Castilla-La Mancha, con 11, Aragona, con 10 e Catalogna con 44 (in Catalogna si sta indagando anche un altro focolaio a Minorca con 57 casi, secondo il Ministero della Salute). In totale ci sono 711 casi in otto comunità. E tutto ciò alla vigilia dell'entrata nel vivo della stagione turistica sull'Isola, che si prepara a ricevere da mercoledì prossimo un'ondata di turisti britannici dopo che Londra l'ha inserita nella lista ‘verde' delle destinazioni.