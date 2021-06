Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati registrati 782 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano 838), e 14 nuovi decessi (ieri erano 40). I deceduti in totale, dall'inizio dell'emergenza, sono 127.472, mentre i guariti sono 4.073.435 (+1.336). Gli attualmente positivi calano di 570 unità attestandosi su un numero complessivo pari a 57.162.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.258.069 i casi totali di Covid registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia. La Regione con il numero di contagi giornalieri più alto è la Lombardia con 119 casi, a seguire la Sicilia con 111, la Campania con 95. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione nell’ultima giornata:

Lombardia: +119

Veneto: +47

Campania: +95

Emilia-Romagna: +61

Piemonte: +31

Lazio: +93

Puglia: +33

Toscana: +35

Sicilia: +111

Friuli-Venezia Giulia: +8

Marche: +13

Liguria: +10

Abruzzo: +29

P.A. Bolzano: +1

Calabria: +36

Sardegna: +15

Umbria: +6

P.A. Trento: +1

Basilicata: +22

Molise: +18

Valle d'Aosta: +2

Ricoveri e terapie intensive

Il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid ospedalieri è in calo: 1.743 (ieri 1.771), 294 in terapia intensiva.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 138.391 (a fronte dei 224.493 di ieri), con un tasso di positività che sale allo 0,56%, contro lo 0,40 degli ultimi due giorni.

A che punto è la campagna vaccinale in Italia

Sono 49.474.512 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, pari al 90,5 per cento delle dosi finora consegnate.(37.404.247 Pfizer/BioNTech, 10.356.039 Vaxzevria di AstraZeneca, 5.015.138 di Moderna e 1.885.606 di Johnson & Johnson); mentre ammonta a 17.572.404 (il 32,26 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. Il bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19 è aggiornato alle 6:07 di oggi.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini di dosi somministrate c'è la Lombardia con 8.634.055 (il 92,7 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 5.011.754 (il 90,7 per cento) e Campania con 4.779.222 (il 90 per cento).