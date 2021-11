Covid, news: oggi monitoraggio Iss, attesi cambi di colore per delle regioni. Fa paura la nuova variante isolata in Sudafrica: contiene 32 mutazioni

Le ultime notizie di oggi venerdì 26 novembre sul Covid-19, Super Green Pass, obbligo vaccinale e terza dose di vaccino. Bollettino di ieri: 13.764 nuovi casi e 71 morti, tasso di positività al 2,1%. Oggi monitoraggio Iss, attesi cambi di colore per delle regioni: Friuli-Venezia Giulia in zona gialla da lunedì 29 novembre. Ok unanime del Cdm al decreto super green pass: valido solo per vaccinati e guariti, varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio anche in zona bianca. Il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Vaccinazione obbligatoria estesa a personale amministrativo sanità, docenti, militari e forze di polizia dal 15 dicembre. Terza dose possibile dopo 5 mesi dalla seconda ed estesa a tutti gli over 18. Via libera di Ema al vaccino anti covid Pfizer per i bimbi da 5 anni. La campagna vaccinale fa registrare 94,3 milioni di dosi somministrate e con l'84,30% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo.

Nel mondo oltre 260 milioni di casi e 5,18 milioni di morti. Fa paura la nuova variante isolata in Sudafrica: contiene 32 mutazioni. Resta grave la situazione in Germania dove le vittime superano le 100 mila ed è nuovo record di casi con quasi 76mila contagi in 24 ore: si pensa a obbligo vaccinale per alcuni gruppi. Terapie intensive al limite in Austria. In Slovacchia da oggi scatta il lockdown covid. Nell'ultima settimana +23% di casi covid in America, Usa e Canada Paesi più colpiti. Per Cts israeliano "Israele sull’orlo di nuova ondata covid”.

