Covid, le news di oggi: in calo ricoveri e terapie intensive, ma altri 114 morti. Tasso di positività al 10,2%

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, giovedì 26 maggio 2022. Nel bollettino di ieri 22.438 contagi e 114 morti. Inail: 260.750 i contagi sul lavoro da inizio pandemia. Galli: "Dati infezioni molto sottostimati". Procede lentamente la campagna vaccinale con la somministrazione delle quarte dosi di vaccino a over 80 e fragili over 60: finora il secondo booster è stato inoculato 599.576 persone. Pfizer: "Efficace all'80,3% con 3 dosi negli under 5".

Nel mondo 527 milioni di contagi e 6.28 milioni di decessi. Il virus corre in Corea del Nord, dove, secondo le autorità, si contano quasi tre milioni di "persone con febbre". A Shanghai continua il cammino verso la normalità: riaperte quattro linee della metropolitana, verso stop al lockdown dal 1 giugno.

