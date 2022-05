Covid Campania, oggi 2.345 contagi e un morto: bollettino di giovedì 26 maggio 2022 Questi i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 48 ore, resi noti dall’Unità di Crisi regionale.

In leggera diminuzione, rispetto a ieri, i contagi da Covid-19 in Campania: nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 2.345 casi, a fronte di 17.524 tamponi analizzati complessivamente (ripartiti in 4.321 tamponi molecolari e 13.203 tamponi antigenici). Come comunicato nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi regionale, dei nuovi casi riscontrati, 223 sono emersi dall'analisi di tamponi molecolari, mentre gli altri 2.122 sono emersi dall'analisi di tamponi antigenici. Si registra un aumento invece, nelle ultime 24 ore, per quanto riguarda il tasso di positività – vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta oggi al 13,38%, mentre ieri era stato del 12,45%. Si registra, inoltre, un morto: come precisato nel bollettino odierno, il decesso si è verificato nelle ultime 48 ore.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Inversione di tendenza, invece, per quanto riguarda i ricoverati per Covid-19 negli ospedali campani, che aumentano rispetto a ieri. Nei reparti di terapia intensiva sono 26 le persone ricoverate, vale a dire una in più rispetto a ieri; nei reparti di degenza ordinaria, invece, sono 443, ovvero nove in più rispetto alla giornata di ieri. Ecco, di seguito, il report completo su base regionale sull'occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: