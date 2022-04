Covid Italia, news di oggi: sale il tasso di positività e sfiora il 18%. Verso ordinanza per proroga obbligo mascherine al chiuso

Continua in Italia e nel mondo l'emergenza Covid-19. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24.878 nuovi casi e 93 morti secondo il bollettino del Ministero della Salute. I tamponi processati sono 138.803 per cui il tasso di positività sale dal 17,2 al 17,9%. I ricoveri ordinari diventano 10.050, ovvero 155 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive restano 416, come ieri, con 26 ingressi del giorno. Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi Regione per Regione:

Lombardia: +2.359

Veneto: +2.053

Campania: +2.939

Emilia Romagna: +3.403

Lazio: +2.772

Piemonte: +1.084

Toscana: +1.504

Sicilia: +1.777

Puglia: +1.933

Liguria: +519

Marche: +716

Friuli-Venezia Giulia: +273

Abruzzo: +940

Calabria: +823

Umbria: +517

P.A Bolzano: +168

Sardegna: +461

P.A Trento: +156

Basilicata: +249

Molise: +212

Valle d'Aosta: +20

Il Governo al lavoro sulla proroga dell'obbligo di mascherina al chiuso anche a maggio. Per gli esperti serve prudenza, il ministro Speranza potrebbe firmare l'ordinanza in settimana. Arrancano le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino, ma intanto il 90% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Nel mondo 510.239.715 casi e 6.220.718 decessi. Paura in Cina, al via test di massa e mini lockdown a Pechino: la Capitale rischia di diventare una nuova Shanghai a causa della diffusione della variante Omicron.