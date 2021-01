Continua l'emergenza covid in Italia dove nell'ultimo bollettino di ieri rilasciato dal Ministero della salute sono stati registrati ulteriori 13.331 contagi e 488 morti per Covid. In totale dall’inizio dell’epidemia i contagi da Covid-19 nel nostro Paese sono 2.455.185. Sono 85.162 invece i morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel Paese. I guariti diventano invece complessivamente 1.871.189 (+16.062). I casi attualmente positivi sono 498.834, di cui 21.403 ricoverati in ospedale mentre le persone in terapia intensiva sono 2.386. Il numero dei test effettuati, tra tamponi molecolari ed antigenici, è 286.332. La Regione che fa registrare più casi su base giornaliera è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Lazio. Ecco il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +1.535

Veneto: +1.030

Piemonte: +931

Campania: +1.150

Emilia Romagna: +1.310

Lazio: +1.297

Toscana: +520

Sicilia: +1.158

Puglia: +1.023

Liguria: +298

Friuli Venezia Giulia: +679

Marche: +397

Abruzzo: +221

Sardegna: +191

P.A. Bolzano: +552

Umbria: +332

Calabria: +402

P.A. Trento: +193

Basilicata: +62

Valle d'Aosta: +5

Molise: +48

Da oggi Lombardia e Sardegna passano in zona arancione, restano in zona rossa solo Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Il ministro della Salute, Roberto Speranza infatti ha firmato l’ordinanza con la quale cambia la mappa colorata delle Regioni. Da domenica 24 gennaio Sardegna e Lombardia passeranno in zona arancione, aggiungendosi a Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Rimangono in zona rossa solo Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano.

Prosegue in Italia la campagna vaccinale con oltre 1,3 milioni di dosi somministrate, per la precisione 1.343.880. proprio sui vaccini però è allarme sui ritardi nella consegna ma è scontro tra Governo e regioni sulla redistribuzione delle dosi disponibili. "Gravi violazioni contratti da parte di Pfizer e AstraZeneca, ricorreremo” dice il Premier Conte. Arcuri: "Se Pfizer, Moderna e Astrazeneca manterranno gli impegni a fine marzo ci saranno "15 milioni di dosi". Prosegue però campagna vaccinale: i cittadini vaccinati sono oltre 1,3 milioni, per la precisione 1.343.880. Intanto da lunedì riapre la scuola per 760mila studenti in 5 regioni. Nel mondo quasi 99 milioni di contagiati e oltre 2,1 milioni di vittime per il Coronavirus: in Germania altri 12.257 casi e 349morti in 24 ore. Impennata di contagi in Francia con 23.924 casi.