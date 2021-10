Covid, le notizie di oggi. No Green pass, manifestazioni in tutta Italia. Vaccini, Aifa su terza dose: “Subito agli over 60”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, sabato 23 ottobre 2021 su vaccini e Green pass. Ieri 3.882 nuovi casi e 39 morti secondo il bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività è stabile allo 0,8% con 487.218 tamponi. Brusaferro (Iss): "Epidemia sotto controllo ma serve prudenza". Terza dose di vaccino offre protezione quasi totale, Palù (Aifa): "Subito agli over 60". No Green pass, oggi nuova manifestazione a Roma. Sono 7,5 milioni le persone non vaccinate in Italia. L'81,95 % della popolazione over 12 ha terminato il ciclo vaccinale.

Nel mondo 242.971.075 contagi e 4.938.270 decessi. Picco di morti e infezioni in Russia ed Europa dell'Est, nel Regno Unito altri 49mila casi. Indagini sulla nuova variante Delta Plus. Fda Usa conferma l’efficacia di Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni.

