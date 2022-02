Covid Italia, news di oggi: governo al lavoro su Green Pass e riaperture. Dall’1 marzo stop quarantena per arrivi da Paesi extra-Ue

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 23 febbraio. Nell'ultimo bollettino 60.029 casi e 322 morti, in calo ricoveri e intensive. Ospedali pediatrici: -30% ricoveri in una settimana. Il Governo al lavoro su riaperture e sul dopo-pandemia: restano al momento Green pass e obbligo di mascherine al chiuso. Dal primo marzo stop quarantena per arrivi da Paesi extra-Ue. Dal primo marzo al via la quarta dose per i pazienti fragili. Il vaccino Novavax arriva in Italia: verrà usato solo per il ciclo primario. Fontana: da lunedì Lombardia in zona bianca.

Nel mondo 424.278.476 contagi e 5.886.834 morti. Nel Regno Unito, Johnson ha lanciato un "piano per convivere con il virus"

