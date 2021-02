"L'Italia produce da tempo vaccini in conto terzi e ha una grande potenzialità di impianti. L'industria potrebbe fare la sua parte per fronteggiare l'emergenza intervenendo in varie fasi della produzione dei vaccini autorizzati, come i processi di diluizione, filtrazione, concentrazione, liofilizzazione e infialamento". Così in un'intervista a La Stampa Giorgio Palù, professore emerito di Virologia all'Università di Padova e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Sull'arrivo dei vaccini, per Palù "bisogna portare pazienza finché non si assesterà la produzione. Non è mai successo che in un anno si arrivasse a scoprire, sperimentare, produrre e approvare tanti vaccini. Gli studi finora dicono che i vaccini sono migliori del previsto. Se le case farmaceutiche rispetteranno le consegne per l'estate avremo vaccinato molte categorie. Quando l'immunità di gregge? Difficile dirlo, bisognerebbe vaccinare il 65 per cento della popolazione, ma non sappiamo quanto durino gli anticorpi per cui meglio accelerare la campagna per limitare la diffusione del virus. Senza dimenticare che la pandemia finirà quando tutti i Paesi avranno i vaccini".