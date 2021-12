Covid Italia, news di oggi, Draghi frena sulle nuove restrizioni: “Aspettiamo i dati su Omicron”, ieri superati i 30mila casi

Le ultime news sul Coronavirus Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. Ne bollettino di ieri superati i 30mila casi, mentre i decessi sono stati 153 e oltre mille persone sono ricoverate in terapia intensiva. Cinque Regioni e due province autonome in zona gialla, altre rischiano di finire in arancione entro Natale e Capodanno. Domani cabina di regia con il Presidente del Consiglio Draghi, che frena sulle nuove misure: "Aspettiamo i dati del sequenziamento per vedere come avanza la variante Omicron".

Negli Usa la variante Omicron è ormai la più diffusa, l'aspettativa di vita calata di 1,8 anni nel 2020 a causa della pandemia. Coprifuoco in Catalogna da venerdì. Nel Regno Unito cancellati gli eventi previsti per l'ultimo dell'anno a causa del drastico aumento dei casi della variante Omicron. In Germania nuove restrizioni durante le feste natalizie, ok alla terza dose dopo tre mesi.

