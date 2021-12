Morena, morta di Covid a 29 anni dopo il parto. Il marito: “Avevamo paura, ma non siamo novax” “Avevamo paura per la bimba, ma non siamo no Vax”. Così Antonio, il marito di Morena, morta a 29 anni di Covid dopo il parto. “Vado avanti grazie a mia figlia”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Avevamo paura per la bimba, ma non siamo No Vax". Così Antonio Fico, il marito della 29enne Morena Di Rauso morta di Covid dopo aver messo al mondo la piccola Sofia, intervistato da Mattino Cinque. Nei giorni successivi alla morte della moglie c'è chi aveva parlato di famiglia novax, o addirittura di un consiglio a non vaccinarsi dato dal ginecologo: tutte ipotesi che Antonio Fico ha respinto al mittente.

"No, ci tengo a dirlo: non siamo No Vax", ha replicato Antonio davanti alle telecamere, spiegando anche che "la decisione di non vaccinare Morena l'avevamo presa assieme, perché avevamo paura per la bimba, e anzi il ginecologo ci aveva consigliato di fare il vaccino". Antonio ha poi voluto ringraziare per il sostegno i propri genitori e quelli della moglie scomparsa pochi giorni fa. "Non è facile per me crescere una bambina che ha bisogno di continue attenzioni ma è lei, è Sofia che mi dà la forza di andare avanti. In lei c’è mia moglie Morena", ha aggiunto ancora Antonio.

La vicenda di Morena ha scosso l'intero paese di Sparanise, nel Casertano, dove viveva assieme alla famiglia. La donna si era ammalata poco dopo aver messo al mondo la piccola Sofia, e alla fine l'infezione da Covid l'ha uccisa. Anche il sindaco della vicina Calvi Risolta, Giovanni Lombardi, si era espresso sulla morte della giovane mamma, spiegando: