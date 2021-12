Morena muore a 29 anni col Covid: un mese fa aveva partorito la sua bimba. Lutto nel Casertano Giovanni Lombardi, sindaco del comune vicino di Calvi Risorta: “Siamo vicini alla sua famiglia. Tragedia enorme”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lutto a Sparanise per la scomparsa di Morena Di Rauso, morta a 29 anni dopo essere stata contagiata dal Covid19. Un mese fa Morena aveva partorito una bambina. Una tragedia enorme che ha scosso tutta la comunità della zona del Casertano che si sta stringendo alla famiglia nel dolore per la grande perdita. Sulla vicenda è intervenuto anche Giovanni Lombardi, sindaco del comune vicino di Calvi Risorta, che scrive: “La morte di una giovanissima madre, che ha appena dato alla luce una piccola, è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni di età, sesso o razza. La comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all’immenso dolore della famiglia di Morena e dell’intera comunità di Sparanise che oggi, a causa del covid, piange la sua vittima più giovane”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della giovane mamma, che, a quanto si apprende, aveva contratto il Covid prima di potersi sottoporre al vaccino. Purtroppo, però, dopo essere stata contagiata dal Coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate. La donna è andata quindi in coma per diversi giorni. Tutta la comunità del Casertano si è stretta attorno a lei e alla sua famiglia pregando perché si potesse rimettere. Ma non c’è stato nulla da fare. Morena, purtroppo, si è spenta all’età di 29 anni. Un destino crudele le ha strappato la possibilità di poter crescere la sua figlioletta, come una mamma amorevole. Una tragedia immane, che ha visto accomunate, dallo scorso settembre anche due altre giovani mamme, come Palma Reale, morta a 28 anni di Covid al Policlinico di Napoli, dopo aver partorito il suo quarto figlio, e a novembre Alessandra De Rosa, 31 enne di Arzano, che è riuscita a dare alla luce due gemellini.