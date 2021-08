Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, CTS chiede obbligo vaccinale in autunno, ISS: “Efficaci all’82% contro il rischio contagio”

Una donna bolognese di 68 anni, non vaccinata, è morta due giorni fa dopo soli quattro giorni di ricovero. Giovanni Gordini, direttore del dipartimento di emergenza urgenza dell’Ausl di Bologna ha commentato a Repubblica: "Era un po’ che non vedevamo un caso del genere, speravamo non peggiorasse in quel modo drammatico. È un caso diverso dagli altri per la grande velocità di progressione della malattia. La paziente è arrivata con un quadro clinico da Covid molto grave: è stato fatto un tentativo di un paio d’ore in pronto soccorso ma non era sufficiente ed è stata intubata. Speravamo non peggiorasse in quel modo drammatico. Abbiamo adottato tutte le modalità più aggressive di trattamento, era da un po’ che non ne facevamo".