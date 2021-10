Covid, le notizie di oggi, Brusaferro: “Immunità di gregge non raggiungibile”. In Gran Bretagna sotto osservazione mutazione della variante Delta

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi mercoledì 20 ottobre 2021 su vaccini e green pass. Nell'ultimo bollettino del ministero della salute registrati 2.697 contagi ma è record di tamponi con tasso di positività che quindi scende allo 0,4%. aumentano i decessi che sono stati 70. Si torna a parlare di terza dose per tutti per evitare quanto sta accadendo nel Regno Unito dove i contagi restano altissimi e i morti sono oltre 200 al giorno. Finora L'81,55% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale mentre le terze dosi sono 700mila. Busaferro: "L'immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2". Proteste no green pass a Trieste continuano ma i i portuali di Trieste si dissociano. Intanto il Ministero Salute avvia la rete italiana contro il rischio pandemie.

Nel mondo oltre 241milioni di contagi e 4,9milioni di morti. Allarme in Gran Bretagna dove i contagi giornalieri covid restano sopra quota 43mila mentre i morti sono oltre duecento in 24 ore, i livelli più elevati da marzo. Sotto il livello di guardia, grazie ai vaccini il numero dei ricoveri, che sono intorno ai 7.700. Sotto esame la variante discendente dalla mutazione Delta battezzata con la sigla AY.4.2 ma secondo gli esperti, al momento no sarebbe responsabile dell’aumento di casi di contagio in Gran Bretagna. In Russia nuovo record di morti covid con 1.015 vittime in un solo giorno. Impennata di casi in Bulgaria dove scatta l'obbligo di pass vaccinale.

