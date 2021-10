Muore a 38 anni di Covid: non si era vaccinata, il virus l’ha uccisa in 3 giorni Una donna di 38 anni è morta a Cava de’ Tirreni per Covid: non era vaccinata, il virus l’ha uccisa in tre giorni. Originaria di Scafatti, la donna viveva nella frazione Passiano del comune metelliano, lascia un figlio piccolo con il quale viveva nella cittadina salernitana dove era tornata a vivere dopo un periodo passato a Latina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna di 38 anni è morta a Cava de' Tirreni dopo aver contratto da non vaccinata il Coronavirus: in tre giorni, le sue condizioni sono peggiorate velocemente e, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, si è spenta al nosocomio metelliano di Santa Maria Incoronata dell'Olmo. La donna, che viveva nella frazione Passiano assieme al figlio, era originaria di Scafati e per qualche tempo aveva vissuto in provincia di Latina prima di rientrare nel Salernitano.

Tre giorni fa era arrivata in ospedale con gravi problemi respiratori e febbre: ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate nelle ore successive, e dopo un primo massaggio cardiaco effettuato lunedì sera, la donna è stata colta da un secondo arresto cardiaco, che l'ha stroncata. Sconvolta la comunità della frazione di Passiano, dove la donna viveva. Ancora non è chiaro se soffrisse anche di altre patologie pregresse, ma è certo che non fosse vaccinata contro il Covid, che dunque l'ha colpita come tanti altri prima di lei nella sua forma più violenta, trovando terreno fertile in corpo senza protezione dalla malattia.

Non è il primo caso di una persona giovane che viene colpita da questa forma del virus, che proprio nelle persone non vaccinate ha gli effetti più letali. Altro "bersaglio" facile del Coronavirus sono donne incinte senza vaccino, e dunque particolarmente "fragili" proprio per la gravidanza in corso. Pochi giorni fa una 31enne di Napoli è finita in Rianimazione dopo aver dato alla luce due gemelli, nati prematuramente: anche lei era positiva al Coronavirus e priva del vaccino, ed ora lotta tra la vita e le morte.