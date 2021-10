Incinta e positiva a Covid senza vaccino, partorisce due gemelli: è in rianimazione, gravi i figli Positiva a Covid e incinta: una donna di 31 anni è finita in rianimazione al Policlinico di Napoli dopo aver dato alla luce due gemelli, nati prematuramente e che pesano meno di mille grammi. Sono tutti e tre in pericolo di vita, da qui il nuovo appello dei medici alla vaccinazione verso le donne incinte.

Restano gravissime le condizioni di una donna e dei suoi due gemelli dopo il parto: lei, 31 anni, positiva a Covid senza il vaccino, è in rianimazione all'ospedale Policlinico Nuovo di Napoli. I piccoli, nati prematuramente e con taglio cesareo, pesano meno di mille grammi. Sono tutti e tre in pericolo di vita, con i medici che stanno tentando l'impossibile per salvarli. Non si tratta del primo caso di donne incinte che non si sono vaccinate contro la malattia da Covid e che poi hanno sviluppato la malattia nella sua forma più grave, costringendole sia a parti prematuri sia a mettere a repentaglio la vita loro e quella dei neonati.

In tutta Italia i nati prematuri proprio perché le madri erano state colpite nei mesi di gravidanza dal Covid sono in forte aumento. In Campania sono stati diversi i casi di questo tipo: il caso più eclatante fu quello della ventottenne Palma, incinta del suo quarto figlio e finita in ospedale proprio per le complicazioni dovute al Covid durante il parto. Anche lei non vaccinata, era riuscita a mettere al mondo il bambino prima che le sue condizioni peggiorassero rapidamente. Dopo essere finita in rianimazione con un polmone quasi distrutto dal Covid e l'altro seriamente danneggiato, si è spenta dopo diversi giorni di ricovero proprio al Policlinico di Napoli. Il bimbo, invece, si è negativizzato nei giorni successivi e ha potuto abbracciare il padre e le tre sorelline. Ma i casi sono stati diversi, come denunciano i medici da quasi un anno: tanti i parti prematuri e tante le conseguenze spesso fatali per madri e figli, proprio perché le prime non risultano vaccinate.