Covid Italia, news di oggi: ipotesi Green pass valido 6 mesi e stretta su stadi ed eventi, giovedì Cabina di Regia. Speranza: “Oltre 52mila under12 vaccinati”

Ultime notizie in aggiornamento sull'emergenza Covid-19 di oggi, lunedì 20 dicembre. Il bollettino di ieri: 24.259 casi e 97 morti in 24 ore, tasso di positività al 4,3%. Da oggi Marche, Liguria, Veneto e provincia autonoma di Trento passano in zona gialla, raggiungendo Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. La variante Omicron spaventa, giovedì Cabina di Regia con Draghi per ulteriori misure restrittive: ipotesi riduzione della validità del Green pass e stretta per gli stadi. Fanno discutere le ipotesi di un tampone anche ai vaccinati per assistere agli eventi e l'obbligo di mascherine all'aperto. Rasi: "Fondamentale fare subito le terze dosi, corsa contro il tempo, Italia vicina a zona arancione". Nel nostro Paese già vaccinati 53mila under 12 secondo il Ministro Speranza.

Nel mondo 274.708.408 contagi e 5.354.554 decessi. Lockdown in Olanda, in Gran Bretagna boom di casi Omicron. Nuovo record di casi a New York, sono più di 22mila in un giorno.

