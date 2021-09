Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, +35% prenotazioni di prime dosi dopo decreto Green pass. Ricoveri in calo

Continua l'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro paese sono stati registrati 4.578 nuovi casi su 355.933 tamponi e 51 morti nelle ultime 24 ore con il tasso di positività all'1,3% (-0,3%). È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. In calo anche ricoveri in area medica e terapia intensiva. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: + 449

Veneto: + 465

Campania: + 371

Emilia-Romagna: + 453

Lazio: + 323

Piemonte: + 228

Sicilia: + 885

Toscana: + 431

Puglia: + 127

Friuli-Venezia Giulia: + 61

Marche: + 130

Liguria: + 97

Calabria: + 229

Abruzzo: + 74

P.A. Bolzano: + 63

Sardegna: + 76

Umbria: + 86

P.A. Trento: + 19

Basilicata: + 46

Molise: + 19

Valle d'Aosta: + 1

La Calabria resta in zona bianca per un'altra settimana mentre la Sicilia è ancora l'unica regione in zona gialla. Il commissario Figliuolo ha dichiarato che "a livello nazionale si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana" complice l'effetto decreto Green pass che lo rende obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Scuola, da Nord a Sud aumentano i casi di studenti positivi e cresce il numero di classi che vanno in Dad. Intanto, prosegue la campagna di vaccinazione: sono 82.278.770 le dosi finora somministrate 40.916.433 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,76 % della popolazione over 12.

Nel mondo 228.167.999 casi e 4.686.384 morti. Usa, Cdc: "Efficacia di Pfizer contro ricoveri cala dopo 4 mesi". Nel Regno Unito altri 20mila casi in 24 ore.