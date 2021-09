La situazione di domenica 19 settembre sul Coronavirus in Campania Resta stabile la curva del contagio in Campania: gli ultimi dati sull’andamento della pandemia di Coronavirus parlano di 337 nuovi casi, con un tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi su quelli analizzati – dell’1,90%, in calo rispetto alla giornata precedente. In calo anche il numero dei ricoverati.

A cura di Valerio Papadia

Gli ultimi dati sull'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania – diffusi nel pomeriggio di ieri, come ogni giorni, dalla Protezione Civile – parlano di una situazione stabile. I nuovi contagi sono stati 337, a fronte di 17.720 tamponi analizzati: il tasso di positività, che indica appunto il rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati, si attesta dunque all'1,90%, in netto calo rispetto alla giornata precedente. Un lieve calo si registra anche dal punto di vista della pressione ospedaliera, dal momento che gli ultimi dati hanno evidenziato una diminuzione del numero dei ricoverati sia per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva che quelli di area medica non critica e degenza ordinaria negli ospedali della Campania.

Vaccini Covid, i dati in Campania

Anche i dati sulle vaccinazioni vengono quotidianamente aggiornati dalla Regione Campania. Secondo l'ultimo aggiornamento, sono 7.549.578 le dosi inoculate sul territorio: di queste, 4.047.322 sono prime dosi, mentre 3.502.256 hanno ricevuto anche la seconda dose. Del totale dei vaccini anti-Covid somministrati in Campania, 3.907.633 di dosi sono state somministrate a donne, mentre 3.641.945 sono state somministrate a uomini.