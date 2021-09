Bollettino Coronavirus 19 settembre, oggi 3.838 nuovi casi e 26 decessi In Italia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 3838 nuovi casi di Covid-19. Questo è quanto emerge dal bollettino di oggi domenica 19 settembre 2021 diffuso dal ministero della Salute. I morti registrati da ieri sono stati 26. La Regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati 3.838 i casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino di oggi domenica 19 settembre diffuso dal ministero della Salute. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i casi accertati nel nostro Paese sono 4.636.111. Le vittime, invece, salgono a 130.310 con altri 26 decessi per Covid nella giornata di oggi. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 263.571 tamponi tra molecolari e antigenici. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia Il tasso di positività si attesta all’1,45%.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono XXX in totale i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia su XXX tamponi effettuati in tutto il Paese. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento di casi positivi Regione per Regione. Quella che registra il maggior numero di nuovi positivi è la Sicilia.

Lombardia: +348

Veneto: +364

Campania: +362

Emilia-Romagna: +343

Lazio: +277

Piemonte: +153

Sicilia: +538

Toscana: +418

Puglia: +164

Friuli-Venezia Giulia: +84

Marche: +147

Liguria: +93

Abruzzo: +61

Calabria: +198

P.A. Bolzano: +81

Sardegna: +60

Umbria: +70

P.A. Trento: +19

Basilicata: +30

Molise: +19

Valle d'Aosta: +9

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano/calano/restano stabili i numeri riguardanti i ricoveri in terapia intensiva. Oggi si registrano +11 unità in terapia intensiva, mentre sono 3929 le persone ricoverate nei reparti ordinari con un aumento di +87 unità. Le dosi di vaccino anti-Covid attualmente somministrate in Italia sono pari a 41.362.337.