Covid, le news di oggi in Italia, possibili nuove restrizioni per Natale, da domani Veneto, Marche, Liguria e Trento in zona gialla

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, domenica 19 dicembre. Nel bollettino di ieri 28.064 casi e 123 morti, tasso di positività al 4,0%. Da domani Veneto, Marche, Liguria e Provincia autonoma di Trento entrano in zona gialla. Anche i vaccinati dovranno sottoporsi a un tampone per eventi, cinema e teatri: si decide nella cabina di regia del 23 dicembre. Salgono a 84 i casi di variante Omicron confermati in Italia. Iss: "Efficacia vaccino contro l'infezione aumenta dal 35 al 75,5% con il booster dopo 5 mesi". Il Commissario per l'emergenza Figliuolo ha annunciato che a fine mese arriveranno altre 5 milioni di dosi di vaccino.

Record di infezioni nel Regno Unito. Olanda verso il lockdown prima di Natale. In Francia Green Pass solo per vaccinati e introduzione della terza dose dopo quattro mesi. Usa, corte ripristina obbligo Biden di vaccino in aziende. Moderna: "Nuovo vaccino contro Omicron se booster non basta".

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti