Covid Campania, 2.006 contagi e 2 morti: bollettino di domenica 19 dicembre 2021 In Campania ci sono altri 2.006 positivi e si registrano 2 decessi. I dati contenuti nel bollettino Covid dell’Unità di Crisi di oggi, 19 dicembre 2021.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta stabile intorno al 6% la percentuale di nuovi positivi in Campania: con l'ultima giornata di analisi sono stati registrati altri 2.006 casi su 38.324 tamponi, tra molecolari e antigenici rapidi (6,01% oggi, con una media settimanale del 6,03%). Lieve aumento dei ricoverati in degenza ordinaria (+5), stabile il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva. I dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 19 dicembre, dell'Unità di Crisi della Regione Campania.

Si registrano, inoltre, altri due decessi (uno nelle ultime 48 ore e l'altro in precedenza ma registrato ieri), che portano il totale delle vittime a 8.337 in Campania dall'inizio dell'epidemia. Complessivamente, compresi i nuovi casi, in Campania sono stati registrati 517.083 contagi dal febbraio 2020 (il totale dei tamponi analizzati è di 8602627).

Dal prospetto diffuso (che si riferisce, come sempre, alle 23:59 del giorno precedente) si evince che nelle strutture ospedaliere campane sono ricoverate 423 persone in area non critica o degenza ordinaria (ieri erano 418) e in Terapia Intensiva ci sono invece 31 persone, al fronte di una disponibilità di posti letto rispettivamente di 3.160 (tra strutture pubbliche e private) e 656 (tra attivi e attivabili).

La percentuale di occupazione dei posti letto, sulla base delle rilevazioni quotidiane del ministero della Salute (3.511 posti per area non critica e 744 per Rianimazione) è quindi, rispettivamente, del 12,05% e del 4,17%. Continua a crescere il tasso di incidenza settimanale: i dati di oggi (e gli 11.790 registrati negli ultimi sette giorni) portano l'indice a 207,58 nuovi casi per 100mila abitanti (domenica scorsa era stato di 148,04).