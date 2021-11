Covid, le notizie di oggi: incontro Governo-Regioni su Green pass rafforzato. Vaccino, in Lombardia via a prenotazioni terza dose per over 40

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, giovedì 18 novembre. Ieri secondo il bollettino nel nostro Paese 10.172 nuovi casi, mai così tanti da maggio, e 72 decessi: tasso di positività all'1,9%. Oggi incontro Governo-Regioni per eventuali nuove misure se i dati peggiorano su Green pass rafforzato. La ministra Gelmini: "Se la situazione dovesse precipitare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi credo che dovremmo tenere in seria considerazione le istanze delle Regioni", riferendosi alle restrizioni per no vax. Fontana: "Nuovo lockdown sarebbe un disastro". Verso cambio di colore delle Regioni: in Friuli Venezia Giulia pieno il 14% delle terapie intensive, a rischio anche l'Alto Adige. Vaccini, al via prenotazioni terza dose over 40 in Lombardia. Finora l'84,36% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Aifa: "In Italia pillola anti-Covid potrebbe essere disponibile dopo Natale".

Nel mondo 255.019.346 contagi e 5.124.064 morti. Nuovo boom di contagi in Austria e Germania: qui oltre 63mila nuovi casi in 24 ore. In Belgio torna l'obbligo di lavorare da casa.

