Coronavirus Italia, oggi 10.638 casi e 69 morti, tasso di positività all’1,7%: i dati del bollettino del 18 novembre Secondo il bollettino di oggi giovedì 18 novembre sono 10.638 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 625.774 tamponi. Le vittime invece sono state 69.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Aumentano ancora i casi di Covid-10 in Italia: sono stati registrati nelle ultime 24 ore 10.638 contagi rispetto ai 10.172 di ieri. I decessi invece sono stati 69 contro i 72 di ieri. Questo è quanto emerge dal bollettino odierno di giovedì 18 novembre. Il totale dei casi registrati sale a 4.893.880 mentre quello dei morti tocca quota 133.034 da inizio pandemia. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 625.774 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al 1,7% contro l'1,1% di ieri. Attualmente la Regione che registra il maggior numero di casi è Lombardia

I nuovi contagi Regione per Regione

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore Regione per Regione. Di seguito la suddivisione dei dati odierni per aree territoriali:

Lombardia: +1705

Veneto: +1603

Campania: +1037

Emilia Romagna: +929

Lazio: +1089

Piemonte: +566

Sicilia:+501

Toscana: +341

Puglia: +233

Friuli-Venezia Giulia: +615

Marche: +290

Liguria: +315

Calabria: +198

Abruzzo: + 354

P.A Bolzano: +425

Sardegna: +114

Umbria: +80

P.A Trento: +95

Basilicata: +25

Molise: +56

Valle d'Aosta: +67

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 di ore in Italia sono stati processati 625.774 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività così si attesta al 1,7% contro l'1,1% di ieri.

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano i ricoveri in Italia nell'ultima giornata secondo i dati riportati dal bollettino di oggi 18 novembre 2021. Sono 4.088 i pazienti in area medica con +28 ingressi. In terapia intensiva sono 503 i pazienti ricoverati con +17 entrate.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo l'ultimo aggiornamento sull'andamento della campagna vaccinale anti Covid del ministero della Salute, in Italia sono 92.772.638 le dosi di vaccino somministrate fino ad ora.