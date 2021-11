Covid Campania, 1.037 contagi e 10 morti: bollettino di giovedì 18 novembre 2021 Sono 1.037 i nuovi contagi in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 5 decessi, salgono anche le terapie intensive. Numeri che non si registravano da maggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.037 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore. Numeri che non si vedevano da mesi: 1.037 contagi a fronte di 32.539 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi, con un tasso di positività pari al 3,1%, quasi il doppio della media nazionale. Sono cinque invece i decessi, tutti nelle ultime 24 ore. Numeri in forte crescita, dunque, in Campania. Dove si registra anche un ulteriore aumento dei ricoveri: 320 le persone nei reparti Covid degli ospedali campani, di cui ben tre in più in 24 ore nelle terapie intensive. Complessivamente, salgono a 24 i ricoveri in intensiva, e 296 in quelli di degenza ordinaria.

Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 24

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 296

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

L'aumento della curva del contagio in Campania è stata certificata anche dalla Fondazione Gimbe, che ha reso noto che in Campania nella settimana del 10-16 novembre "si evidenzia un aumento del 26% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente". Intanto, già da 48 ore è possibile ricevere la terza dose di vaccino Covid in tutta la regione, purché siano passati sei mesi dall'ultima somministrazione.