Covid, news di oggi: in Italia mascherine sui voli, a scuola si chiede lo stop; negli Usa un milione di morti

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid-19 di oggi, mercoledì 18 maggio 2022. Nel bollettino di ieri 44.489 nuovi contagi e 148 morti. Sono ancora 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. Lo stop all'obbligo di mascherina sui voli deciso dall’Ue non vale in Italia. Protezioni necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all'ordinanza del ministro Speranza. Si discute sull'obbligo a scuola. Usa: ok a dose booster di Pfizer per bimbi tra 5 e 11 anni. Negli Usa raggiunta quota un milione morti Covid. In Corea del Nord Kim Jong Un ha ordinato un blocco nazionale per cercare di arginare la diffusione del virus.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0