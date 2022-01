Covid Italia, news di oggi: curva dei contagi rallenta, ma aumentano i ricoveri. Vaccino, quarantene e Green pass, verso nuove regole

"Nessuno può dirlo, abbiamo avuto tante sorprese dall’inizio della pandemia. Non voglio sembrare pessimista, ma credo che per qualche anno dovremo convivere con un virus molto difficile da debellare. Si è diffuso in tutto il mondo, può contagiare più volte la stessa persona e ha avuto tante mutazioni da farci riscoprire l’alfabeto greco. Non si tratta tanto di sapere se il virus sparirà o meno, quanto di capire se potremo riprendere una vita normale. Io credo di sì. Probabilmente ci riusciremo in primavera, grazie agli strumenti a nostra disposizione: test, vaccini molto efficaci e i primi farmaci da assumere a casa". Lo dice in una intervista a Repubblica Albert Bourla, ceo di Pfizer, confermando quando già dichiarato ieri alla stampa francese.

"La variante Omicron ha messo tutto in discussione. È troppo presto per dire se serviranno richiami più frequenti o un nuovo vaccino. Stiamo valutando molte possibilità, compresa quella di un vaccino che protegga da Omicron e ad altre varianti – afferma -. Prenderemo una decisione entro marzo, in funzione dei risultati delle nostre ricerche, e saremo in grado di avviare immediatamente la produzione".