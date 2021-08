Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: aumentano ricoveri e posti occupati in terapia intensiva, Sicilia verso zona gialla. Mille morti in USA e Brasile

Continua l'emergenza covid-19 inItalia e nel mondo. Nell'ultimo bollettino covid del Mistero della salute, nel nostro Paese registrati 5.273 nuovi casi di coronavirus e 54 morti covid. Nell’ultima giornata i test eseguiti, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 238.073 : il tasso di positività si attesta al 2,2%. Gli attualmente positivi diventano 129.116 (+420), mentre i guariti salgono a quota 4.191.980 (+4.794). La Regione in cui si registra il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia. Ecco i dati Regione per Regione:

Lombardia: +374

Veneto: +422

Campania: +335

Emilia-Romagna: +478

Piemonte: +205

Lazio: +551

Toscana: +396

Puglia: +165

Sicilia: +1.229

Friuli-Venezia Giulia: +79

Marche: +101

Liguria: +133

Abruzzo: +99

P.A. Bolzano: +39

Calabria: +20

Sardegna: +207

Umbria: +135

P.A. Trento: +42

Basilicata: +49

Molise: +11

Valle d'Aosta: +22

Salgono ancora ricoveri e posti occupati in terapia intensiva dai malati covid in Italia così come l'incidenza del contagio. Il numero di pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica è in totale 3.472. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 423. Sicilia e Sardegna rischiano a zona gialla ma a livello nazionale numeri ancora contenuti. Costa: “Passare in zona gialla non significa coprifuoco o lockdown". La campagna vaccinale anti covid fa registrare 74,2 milioni di dosi somministrate e 35.8 milioni di persone completamente vaccinate. Papa Francesco: "Vaccinarsi è un atto di amore". Nel mondo 208.5 milioni di contagi e 4,3 milioni di morti. InGrna Bretagna 170 decessi covid in un giorno: picco da marzo. Usa verso obbligo di mascherina sui trasporti fino a gennaio.