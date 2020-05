Sono 224.760 i contagi da Coronavirus Covid-19 in Italia, di cui 122.810 guariti e 31.763 morti, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile. Ecco i dati regione per regione:

Lombardia: 84.518

Piemonte: 29.483

Emilia Romagna: 27.182

Veneto: 18.928

Toscana: 9.913

Liguria: 9.111

Lazio: 7.396

Marche: 6.642

Campania: 4.668

Puglia: 4.374

Trento: 4.326

Sicilia: 3.382

Friuli VG: 3.183

Abruzzo: 3.178

Bolzano: 2.578

Umbria: 4.422

Sardegna: 1.352

Valle D'Aosta: 1.173

Calabria: 1.151

Molise: 410

Basilicata: 390

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa presentando il calendario delle riaperture per la Fase 2. Da domani, lunedì 18 maggio, riapriranno negozi, ristoranti, bar, centri estetici e parrucchieri. A partire sempre da lunedì 18 maggio sarà possibile incontrare gli amici oltre che i congiunti. Dal 15 giugno riapriranno teatri e cinema, e dal 3 giugno sarà possibile per gli altri Stati europei volare in Italia senza dover effettuare il periodo di quarantena, per rilanciare il turismo. Da lunedì 3 giugno sarà inoltre consentito lo spostamento tra regioni, mentre già da domani l'autocertificazione non sarà più necessaria per spostarsi tra Comuni della stessa regione.

Nel mondo superati i 4,5 milioni di casi, con oltre 307mila decessi; ripartito ieri in Germania il campionato di calcio: la Bundesliga sarà una sorta di test per gli altri campionati europei ancora fermi. In Spagna si registra un record nel calo dei morti nelle ultime 24 ore; in Grecia, dopo una forte diminuzione dei contagi, il governo ha deciso di anticipare la riapertura di bar, ristoranti e negozi di grandi dimensioni.