Covid Italia, news di oggi: scende il tasso di positività al 13%. Ancora 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti di oggi, martedì 17 maggio 2022. Nel bollettino di ieri 13.668 casi e 102 decessi. Tasso di positività scende al 13%, ma in aumento ricoveri e terapie intensive. Ancora 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. Stop a mascherine in volo, ma non in Germania e in Italia: protezioni necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all'ordinanza di Speranza.

Nel mondo 522.070.531 contagi e 6.267.245 decessi. Emergenza in Corea del Nord dopo boom di infezioni, Kim mobilita l'esercito. A Shanghai obiettivo "normalità a partire da giugno", da lunedì riaprono alcune attività commerciali. Israele, da sabato non serve più tampone per entrare.

