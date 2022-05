Covid Campania, oggi 5.291 contagi e 8 morti: bollettino di martedì 17 maggio 2022 Sono 5.291 i nuovi casi di positività a Covid-19 nelle ultime 24 ore in Campania. Altri 9 i decessi, restano stabili i ricoveri, di poco sotto quota 600.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 5.291 i positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 30.617 tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero sull'andamento pandemico. Il tasso di positività in regione resta dunque ancora alto rispetto alla media nazionale e pari al 17,28% quotidiano. Dei nuovi 5.291 casi positivi a Covid, 352 di questi arrivano dalle analisi di 5.618 tamponi molecolari, mentre i restanti 4.939 sono emersi da 24.999 tamponi antigenici rapidi.

Sale anche il numero dei decessi: altri otto quelli registrati nell'odierno bollettino, di cui sette avvenuti nelle ultime 48 ore ed un altro avvenuto in precedenza ma registrato soltanto oggi. Restano stabili i ricoveri: sono 597 le persone nei reparti Covid degli ospedali della Campania, di cui 35 ricoverati in terapia intensiva ed altri 562 ricoverati nei reparti di degenza ordinaria. La pressione sugli ospedali, dunque, resta sotto controllo. Questo invece il report dei posti letto su base regionale, così come comunicato dalla Regione Campania nel bollettino quotidiano:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 562

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, non ci sono nuove ordinanze da parte della Regione per quanto riguarda l'obbligatorietà delle mascherine. Restano dunque in vigore i soli provvedimenti nazionali. Non è escluso, tuttavia, che dopo il 15 giugno possa esserci una nuova mini stretta da parte di Palazzo Santa Lucia, almeno negli ambienti al chiuso o in caso di eccessivi assembramenti.